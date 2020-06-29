AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atıldı.
Ziraat Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı önüne akşam saatlerinde pikapla gelen yüzleri maskeli 2 kişi, binaya molotofkokteyli attı.
Durumu fark eden çevredeki esnafın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Güvenlik kamerası kayıtlarını incelen polis, çalışmalar sonucu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, saldırının amacının partililer üzerinde korku oluşturmak ve sindirmek olduğunu ifade ederek, "Bu tür saldırılar, milletle bağımızın önlenemez güçlenişi karşısında terörün çaresizliğinin de göstergesidir. Bu saldırı ve sivil siyasete yapılan her türlü şiddetin arkasındaki güçleri ve destekçilerini şiddetle kınıyorum." diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.