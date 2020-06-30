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30 Haz 2020 - 07:55- Belediyeler G: 30 Haz 2020 - 08:00

Türkiye'nin gündeminde bu gün neler var? Gündem Özeti Haberleri

Siyaset gündemi, ekonomi gündemi, Dünya diplomasi, spor gündemi, güncel gündem konu başlıklarını haber detayında bulabilirsiniz.
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından düzenlenen "Yıllık Diplomatik Akşam Yemeği" etkinliğine katılacak.

( Ankara/17.00)

2- CHP ve HDP'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gezgin Kültür Festivali" kapsamında Anadolu’ya uğurlanacak kültür, sanat ve tarih tırları için Ankara CERModern’de düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/17.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/15.00/10.00)

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.30)

- Bakan Çavuşoğlu, bu yıl video konferans yöntemiyle yapılacak "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katılacak.

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 2. yılında Gülhane Parkı'ndaki kabri başında düzenlenecek programla anılacak.

( İstanbul/15.00)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

3- Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edilecek.

(Isparta/11.00)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 31. hafta Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor-Altınordu, Giresunspor-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/17.30/ Adana/19.00/ Giresun/20.00)

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30 Haz 2020 - 07:55 AA Ankara- Belediyeler

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