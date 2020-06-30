Haberler Ankara Haberler Ankara
30 Haz 2020 - 11:41- Belediyeler G: 30 Haz 2020 - 12:01

Koronavirüs günlerinde iş arayanların adresi, Keçiören!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 316 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladıklarını belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 316 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş imkânı sağladıklarını belirtti. Altınok, “Vatandaşımıza iş bulmalarında kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz her geçen gün daha fazla hemşehrimize dokunup daha fazla iş imkânı sağlıyor. Koronavirüs nedeniyle piyasada meydana gelen daralmayla birlikte yaşanan işsizlik sıkıntısına çözüm bulmak için Kariyer Ofisimiz yoğun bir mesai harcıyor” dedi.

“İŞ TALEPLERİ İÇİN SORUMLULUK ALDIK”

Koronavirüs ( Kovid-19) salgını sürecinde yaşanan normalleşmeyle birlikte iş başvuru sayısında yaşanan artışa da işaret eden Altınok, vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve bu sorumluluğu yerine getirmek için azami gayret gösterdiklerini söyledi. Altınok, İstihdam seferberliği kapsamında 7 ay önce hizmete başlayan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi’ne başvuru yapan 9 bin 313 kişiden 316’sına Ankara’da ki çeşitli firmalardan iş imkânı sağladıklarını da kaydetti.

HEM YÜZ YÜZE HEM ONLİNE BAŞVURU

Vatandaşın hem yüz yüze form doldurarak hem de kariyer.kecioren.bel.tr üzerinden belediye hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi’ne başvuru yapabildiğini hatırlatan Altınok şunları söyledi:

“Kariyer Ofisimiz, işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. İş arayan vatandaşlarımıza hem belediyemizin web sitesi üzerinden hem de yüz yüze özgeçmiş bırakmak suretiyle başvuru imkânı sağlıyoruz. İş başvurusu yapanlara, yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da belediyemiz tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla işverenle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet almaktadırlar.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
"Etimesgut'a yatırım yapan kazançlı çıkar" mask
"Etimesgut'a yatırım yapan kazançlı çıkar"
Yenimahalle’nin emekçileri yeni evlerine kavuşuyor mask
Yenimahalle’nin emekçileri yeni evlerine kavuşuyor
ASKİ, Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni kurdu! 10 bin kişilik nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılıyor mask
ASKİ, Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni kurdu! 10 bin kişilik nüfusun içme suyu ihtiyacını karşılıyor
Beklenenden yoğun talep! 80 kadro için 4.344 kişi başvurdu... mask
Beklenenden yoğun talep! 80 kadro için 4.344 kişi başvurdu...
Beypazarı Belediyesi Tohum Eleme Tesisi faaliyete başladı mask
Beypazarı Belediyesi Tohum Eleme Tesisi faaliyete başladı
Sincan Belediyesi tarafsızlığını ortaya koydu! Staj yapmaya hak kazananlar belli oldu mask
Sincan Belediyesi tarafsızlığını ortaya koydu! Staj yapmaya hak kazananlar belli oldu
Çok yakında hizmette! Aileler sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor mask
Çok yakında hizmette! Aileler sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor
Altındağ'a engellilerinde düşünüldüğü 3 yeni semt pazarı! mask
Altındağ'a engellilerinde düşünüldüğü 3 yeni semt pazarı!
Rekreasyon alanı çalışmasında ilk kazma vuruldu mask
Rekreasyon alanı çalışmasında ilk kazma vuruldu
Beypazarı Belediyesi'nden çevre temizleme ve düzenleme çalışması mask
Beypazarı Belediyesi'nden çevre temizleme ve düzenleme çalışması

30 Haz 2020 - 11:41 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan Belediyesi tarafsızlığını ortaya koydu! Staj yapmaya hak kazananlar belli oldu mask
Sincan Belediyesi tarafsızlığını ortaya koydu! Staj yapmaya hak kazananlar belli oldu
Çok yakında hizmette! Aileler sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor mask
Çok yakında hizmette! Aileler sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor
Altındağ'a engellilerinde düşünüldüğü 3 yeni semt pazarı! mask
Altındağ'a engellilerinde düşünüldüğü 3 yeni semt pazarı!
Türkiye'nin gündeminde bu gün neler var? Gündem Özeti Haberleri mask
Türkiye'nin gündeminde bu gün neler var? Gündem Özeti Haberleri
Beypazarı Belediyesi'nden çevre temizleme ve düzenleme çalışması mask
Beypazarı Belediyesi'nden çevre temizleme ve düzenleme çalışması
Başkan Altınok bitmeyen enerjisiyle 7/24 sokaklarda mask
Başkan Altınok bitmeyen enerjisiyle 7/24 sokaklarda
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu" mask
Ankara'da Kovid-19 teşhisi konulan iki çocuk babası: "Bana bir şey olmaz derdim ama oldu"
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor... mask
Dikkat! 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı mask
SGK’ya yatırdığı primleri KDK yardımıyla geri aldı

GALERİ

İlginç savunma! Otobüste maske gerginliği yaşandı! - Video Haber mask
İlginç savunma! Otobüste maske gerginliği yaşandı! - Video Haber
Kimlikleri gören gözlerine inanamıyor! Kız kardeşler yıllara meydan okuyor.. mask
Kimlikleri gören gözlerine inanamıyor! Kız kardeşler yıllara meydan okuyor..
Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber mask
Küçük İkra Nur’u arama çalışmaları dördüncü gününde - Video Haber
Asker uğurlamak için tünel kapatan magandalar yakalandı -Video Haber mask
Asker uğurlamak için tünel kapatan magandalar yakalandı -Video Haber
Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi... mask
Trafik kazası yine can aldı! Antalya'da traktör dere yatağına devrildi...
Girişimci Muhtar! Güneş enerjisiyle ürettiği içme suyunu köy halkına ücretsiz veriyor mask
Girişimci Muhtar! Güneş enerjisiyle ürettiği içme suyunu köy halkına ücretsiz veriyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL