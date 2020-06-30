Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ankara'nın en hızlı gelişen çağdaş mahallerinden olan Bağlıca'da bir market açılını gerçekleştirdi. Zirve Caddesi üzerindeki marketi hizmete açan Demirel daha sonra marketi gezerek işletme sahiplerine ve çalışanlarına 'Hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu. "Etimesgut'a yatırım yapan kazançlı çıkar" diyen Demirel, Etimesgut'un belediye hizmet ve yatırımlarıyla her geçen gün değeri artan gelişimini sürdüren önü açık bir ilçe olduğunun altını çizdi.

Demirel, Etimesgut'un her alanda büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşadığına dikkat çekerek "Yaklaşık 600 bin nüfusa ulaşan ilçemiz Türkiye'nin en çok tercih edilen ilçelerinin başında geliyor. Belediye hizmet ve yatırımlarının yanı sıra girişimcilerimizin yatırımları da ilçemizin değerine değer katıyor, hemşehrilerimizin yaşam kalitelerini artıyor. Bugün açılışını yaptığımız işletmenin de yer aldığı Bağlıca Mahallemiz de yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla yalnız Ankara'nın değil Türkiye'nin en çağdaş mahalleri arasında yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.