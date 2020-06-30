Fırtına nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlara 1 milyon lira destek

Hakkari'de, fırtına nedeniyle evleri zarar gören 341 kişiye 1 milyon 111 bin 250 lira ödeme yapıldı.
Valilik, kentte bir süre önce etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evleri zarar görenlere yönelik yaptığı zarar tespit çalışmalarını tamamladı.
Yapılan tespitler kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından fırtınadan dolayı evleri zarar gören 341 kişiye 1 milyon 111 bin 250 lira ödeme yapıldığı bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.