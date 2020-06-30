Bakan Albayrak: “Gülşen Hanım’ın mağduriyetini giderdik”

Çankırı’da oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı sobada saklayan Gülşen Hayta, ısınmak için ateş yakınca tüm birikimi kül olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım’ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir” dedi.