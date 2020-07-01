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01 Tem 2020 - 10:26- Belediyeler G: 01 Tem 2020 - 10:46

Mamak Belediyesi’nden Toplu Açılış Töreni! 13 Eser Hizmete Girdi

Mamak Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 13 projenin toplu açılış töreni gerçekleşti.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 13 projenin toplu açılış töreni gerçekleşti. Şehitlik Bilim Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ve korona virüs tedbirleri nedeniyle sosyal medya ağları üzerinden canlı yayınlanan açılış törenine, AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin, Zeynep Yıldız, Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ve protokol üyeleri katıldı. Açılış töreninde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “‘Mamak daha güzel olacak’ diye söz vermiştik. Şimdi Allah'ın izniyle Mamak daha güzel oluyor. Yeni parolamız bu” dedi.

“Yeni parolamız; Mamak daha güzel oluyor”

Göreve geldiği günden bu yana geçen süre içerisinde Gönül Belediyeciliği anlayışı ile çalıştıklarını belirten Başkan Murat Köse, "Mamak daha güzel olacak diye söz vermiştik. Evet şimdi Allah'ın izniyle Mamak daha güzel oluyor. Yeni parolamız bu. Size verdiğimiz sözleri tutmanın haklı gururu içerisindeyiz. Mamak bizim evimiz. Burası dün de, bugün de, yarın da bizim kaderimiz" şeklinde konuştu.

Mamak'a 3 yeni yüzme havuzu

Bundan sonra hemen her hafta 1 ya da 2 tesisin temellerini atacaklarını belirten Başkan Köse, “Göreve geldiğimiz günden bugüne yaptığımız projelerin meyvelerini toplamaya başladı. 18 Temmuz'da Ekin Mahallesi'nde temelini atacağımız yüzme havuzu projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Yüzme havuzunda kadın ve erkekler için ayrı ayrı havuzların yanı sıra hamam ve sauna da yer alacak. Buraya yüzme havuzu diyoruz ama bir nevi kültür merkezi aslında. İçinde kütüphaneler ve atölyeler olacak. Devam eden haftalarda Karaağaç, Altıağaç ve Misket Mahallelerinde 2 tane yüzme havuzu, köyden dönüşen Bayındır ve Kusunlar Mahallelerinde 4 tane mahalle konağı, Altınevler ve Zirvekent'te 2 tane gençlik merkezinin de temel atma törenini yapacağız” diye konuştu.

Misafirlerini bekliyor

Mamak Belediyesi tarafından ilçede kültür, sanat ve spor aktivitelerine katkı yapmak amacıyla yapımı yapılan 13 proje tören ile aynı anda açıldı. Uyanık kütüphane, millet kıraathanesi, bebek kütüphanesi ve macera parkı gibi sosyal tesislerin bulunduğu projeler ilçe halkının kullanımına sunuldu. Açılışı gerçekleşen Şehitlik, Zirvekent, Anfi Tiyatro ve Abidin Paşa Uyanık Kütüphaneleri, Neşet Ertaş, Şehitlik, Muhsin Yazıcıoğlu, Gülveren, Üreğil, Kartaltepe ve Saime Kadın Millet Kıraathaneleri ile Kartaltepe Macera Parkı ve Ankara'da ilk olan Yeşilbayır Bebek Kütüphanesi misafirlerini bekliyor.
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01 Tem 2020 - 10:26 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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