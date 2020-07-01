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01 Tem 2020 - 10:27- Gündem G: 01 Tem 2020 - 10:29

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasına rağmen İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler

İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat gönderilmesine ve rağmen İstanbul’da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.
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İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat gönderilmesine ve rağmen İstanbul’da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için korona virüsü salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti. Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekerek terör estirdi.

Türkiye’de korona virüsüyle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un Arnavutköy, Esenyurt, Esenler, Avcılar ve Üsküdar gibi çeşitli ilçelerinde toplanan gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya gelmeye başlamıştı. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verildi. Ancak İstanbul’da istenmeyen görüntülerin artarak devam etmesinin ardından bu kez de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" açıklamasında bulunarak tepki gösterdi.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYIP HALAY ÇEKTİLER

Tüm uyarı, açıklama ve tepkilere mega kentin çeşitli ilçelerinde toplanan kalabalık gruplar, ilk olarak yüksek sesli müzikler eşliğinde onlarca uyarıya rağmen hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekmeye başladı. Havai fişekleri onlarca binanın arasında fırlatan magandalar, meşalelerle ortalığı dumana boğdu.

YOLLARI TRAFİĞE KAPATIP PATİNAJ ÇEKTİLER

Eğlencelerin ardından araçlarına binen grup konvoy halinde trafiğe çıktı. Bir süre sonra yolu trafiğe kapatan gruptaki gençler, araçlarından inerek yol ortasında askere gidecek arkadaşlarını havaya fırlattı. Yollarda dörtlü sinyalleri yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği yavaşlatarak hem kendi hem de vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Magandalar patinaj çekerek ortalığı dumana boğup adeta mega kentin adeta altını üstüne getirdi.

EMNİYET MAGANDALARIN PEŞİNDE

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, patinaj çeken ve çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

01 Tem 2020 - 10:27 İHA İstanbul- Gündem

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