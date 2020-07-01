Pursaklar'da Mahalle Muhtarlarıyla Son 1 Yıl

Başkan Ertuğrul Çetin, Belediye Meclis Toplantı Salonunda Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek Belediye çalışmalarını ve projelerini anlattı.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Vatandaşların devletle ilk temas noktası olan Mahalle Muhtarları ile istişare toplantılarına büyük önem veren Başkan Ertuğrul Çetin, sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir araya gelerek 1 yıllık çalışmalarını, slayt gösterisi ve video görüntüleriyle oldukça kapsamlı bir şekilde muhtarlarla paylaştı.

‘‘Hangi mahallemizin ne gibi bir ihtiyacı var, bunun tespitini yapıyoruz’’

Belli bir program dahilinde, sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Pursaklar Belediyesi olarak geçen süre zarfında birimlerimizde gerekli düzenlemeler yaptık. Bunun akabinde ilimiz genelinde hangi ilçemizin, hangi mahallemizin ne gibi ihtiyacı var, bunun tespitini yaptık. Tespit edilen bu ihtiyaçları öncelik sırasına göre düzenleyerek bir planlama gerçekleştirdik. Yaptığımız planlama sırasına göre de hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimizi yaparken de kaynakların daha elverişli ve verimli kullanılmasına özen gösteriyoruz.

‘‘Yaptığımız her proje; şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor’’

Pursaklar’ı Ankara’nın parlayan yıldızı yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Çetin; ‘‘İlçemizi Anadolu’nun en yaşanabilir şehri yapmak için her alanda proje üretiyoruz. Yaptığımız her proje; şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor. Pursaklar, Anadolu’nun parlayan yıldızı oldu. Sosyal, kültürel, çevre ve temizlik alanlarında büyük ve önemli adımlar attık. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursaklar’ı gelecek güzel günlere hazırlamaya devam edeceğiz. Yaptığımız bu faaliyet sunum toplantıları bizler için çok önemli. Sizlerin fikirlerinize çok önem veriyoruz. Hepimizin ortak amacı bu ilçeye hizmet etmek. Ortak akılla yapılan işlerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

Muhtarlar tek tek dinlendi

Yapılan kapsamlı sunumun ardından Başkan Ertuğrul Çetin, toplantıya katılan tüm muhtarları tek tek dinleyerek, mahallelerin ihtiyaç ve talepleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.