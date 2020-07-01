Keçiören kapılarını herkese açtı! Başkan Altınok’a ulaşmak için engel yok!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kanuni Mahallesinde ikamet eden engelli Dilek Türk’ün(43) davetini geri çevirmeyerek kendisine ziyarette bulundu. Altınok, “İlçemizde engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı için birçok çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda gerek sosyal belediyecilik çalışmalarımızla gerekse gönüllere dokunan projelerimizle ‘Engelsiz Keçiören’ inşa ettik” dedi.

Başkan Turgut Altınok, Kanuni Mahallesi’nde gerçekleştirdiği denetimler sırasında Dilek Türk isimli engelli vatandaşın davetini kırmayarak ev ziyaretinde bulundu. Altınok’u, Dilek Türk’ün ağabeyi Levent Türk(46), yengesi Fadime Türk(43) ve yeğeni Osman Türk(18) karşıladı.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ YUKARI TAŞIDIK”

Fadime Türk ve aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek taleplerini de soran Altınok, Keçiören Belediyesinin engellilere yönelik çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Altınok, “1994 yılında ilk belediye başkanlığı görevine başladığımızda, başka belediyeler arsa satıp iş yapmaya çalışırken bizler engellilerimizi sosyal yaşama dâhil etmek için projeler geliştiriyorduk. Bu anlayışımızla sosyal belediyeciliği engellilerimiz adına yukarı taşıdık” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ; ENGELSİZ ŞEHİRLER, ENGELSİZ KENTLER, ENGELSİZ YAŞAM”

Engellilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli eğitim programları düzenlediklerinin de altını çizen Altınok, şu açıklamayı yaptı:

“Yıllar önce Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı dahi yoktu, şu anda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü var. Bizler bu kurumlarımızın kurulması ve engellilerimize nefer olmak için o dönemde sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık. Bu günlere geldiğimizde de engelli vatandaşlarımızın önünde ne tür engel varsa kaldırmak lazım dedik ve gerek hükümetimizin çalışmalarıyla gerekse belediyelerimizin imar yasalarına etki etme yetkisiyle binalara asansör zorunluluğu getirirdik. Engelsiz şehirler, engelsiz kentler, engelsiz yaşam adı altında çıktığımız yolda yasaların değişmesi ve engelsiz şehir hedeflerinin belirlenmesinde gayretlerimizin, emeklerimizin büyük katkısı olduğunu gördük.”