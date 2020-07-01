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01 Tem 2020 - 17:09- Gündem

RTÜK, Tele 1 Ve Halk Tv’ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Tele 1 ve Halk Tv’ye 5 gün geçici yayın durdurma yaptırımı uyguladı.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bugünkü toplantısında izleme raporlarını değerlendirerek yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara yaptırım uyguladı.

Üst Kurulun görüştüğü raporlar arasında dikkat çeken üçü Tele 1 televizyonuna ilişkindi. Kanalın 30 Nisan tarihli ana haber bülteninde ve 24 Mayıs 2020 tarihinde ekrana gelen “Karanlıktan Aydınlığa” isimli programda Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik maksadını aşan suçlamalar izleme uzmanları tarafından raporlaştırıldı.

Program konuğu Cemil Kılıç’ın Diyanet İşleri Başkanlığının tüzel kişiliğini hedef alan “ bugün Türkiye’de öyle anlaşılıyor ki öyle bir rejim kurulmaya yani teokratik bir rejim kurulmaya çalışılıyor Türkiye’de kurulmak istenen teokratik halife sultan rejimi Ben Diyanet’i Müslüman dairesi içinde görmüyorum mesela. Belki aynı şekilde Cumhurbaşkanının inanç dünyasını da İslam’ın içerisinde görmüyorum Muaviye gibi bir sultan mı olmaya çalışıyor mesela Cumhurbaşkanı? ” şeklindeki sözleri halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ayrıştırıcı dil kullanımı olarak değerlendirildi.

Yayında eleştiri sınırları aşılarak toplumun ve kurumların dini inançlarının sorgulanması ve Cumhurbaşkanı ile Diyanet İşleri Başkanlığına suçlayıcı ifadelerin kullanılması 6112 sayılı Kanunun 8/1/b maddesindeki yayın ilkelerinin ihlali olarak tespit edildi.

Daha önce 23.03.2020 tarihinde de aynı ihlali yapan Tele 1’e RTÜK tarafından 5 gün geçici yayın durdurma yaptırımı uygulandı.

SUNUCUNUN, 2. ABDULHAMİD HAN’A HAKARETİ CEZA GETİRDİ

Tele 1’de yayınlanan “18 Dakika” programında sunucu Merdan Yanardağ’ın Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamid Han hakkında sarf ettiği “ zalim, halkına ve aydınlara zulmeden, despot, emperyalizm uşağı ve gerici “ şeklindeki cümleler yayın ihlali olarak tespit edilerek yayıncı televizyona üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Yine aynı programın sunucusunun RTÜK Üyelerini cahillikle, bilgisizlikle ve düşmanlıkla suçlaması ve hakaret etmesi yaptırım sebebi sayıldı. Hem RTÜK’ün tüzel kişiliği hem de RTÜK Başkanı, Üyeleri ve uzmanları hakkında eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler nedeniyle Tele 1 hakkında idari para cezası kararı verildi.

HALK TV’YE AĞIR CEZA

Üst Kurul’da bir ceza da Halk Tv’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne kesildi. 16 Haziran tarihinde yayınlanan programda konuk Hüsnü Mahalli’nin “Türkiye’nin derdi ne biliyor musun? Mısır’ı karıştırmak, Libya üzerinden Sudan’ı karıştırmak şeklindeki ifadelerinin nesnel ve gerçek olmayan bilgilerle Türkiye Cumhuriyeti devletini ağır ithamlara maruz bıraktığı ve devletin varlığına yönelik ciddi tehditleri barındırdığı gerekçesiyle yayıncının daha önce yıl içinde aynı ihlali yaptığından dolayı Halk TV’ye 5 gün geçici yayın durdurma cezası verildi.

SAHTE İLAÇ PAZARLAYANLARA YİNE CEZA GELDİ.

Üst Kurul, halk sağlığıyla oynayan radyo ve televizyonları affetmedi. Sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlayan 1 An Tv, Ber Tv, Alaska Tv, Arafat Tv, Top Shop Tv, Dolunay Tv ve Süper Tv kanalarına yayın durdurma ve ağır para cezası müeyyideleri uyguladı.

(İHA)

01 Tem 2020 - 17:09 İHA Ankara- Gündem

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