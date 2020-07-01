Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli imam hatip ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da hazır bulundu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı gerçekleşti.
01 Tem 2020 - 21:18- Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur’u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 ayda hafız olan görme engelli 11 yaşındaki Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.