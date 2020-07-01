Günün özeti - 1 Temmuz 2020

Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 150’e yükseldiğini açıkladı.
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Memur ve emekli maaşlarına zam kapıda
Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Memurlar enflasyon zammı için gözünü TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı Haziran enflasyon rakamlarına çevirdi.
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1 Temmuz itibariyle bankacılıkta yeni bir dönembaşlıyor.Yeni düzenlemeye göre, çağrı merkezlerindeki müşteri
temsilcileri üzerinden anne kızlık soyadı başta olmak üzere kimlik bilgileri üzerinden doğrulama yapılmayacak.
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"SUNGUR" başarılı testler sonrası envantere girmeye hazır
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Başkanlığımız öncülüğünde Roketsan’ın yerli savunma sanayii paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi SUNGUR, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır" dedi.
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İstanbul Otogarında sosyal mesafesiz asker uğurlama yoğunluğu
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda asker uğurlaması için gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti.
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Marmaray’dan 100’üncü yük treni Avrupa’ya geçiş yaptı
Sakarya’nın Arifiye ilçesinden çıkan ihracat malzemesi yüklü 100’üncü yük treni Marmaray’dan geçti. 887 tonluk beyaz eşya, alçıpen yüklü tren Marmaray’ı kullanarak, Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçen 100. yük treni oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.