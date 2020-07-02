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02 Tem 2020 - 09:30- Belediyeler G: 02 Tem 2020 - 10:14

Altınköy’e At Çiftliği! Minik Ponyler Çocukları Bekliyor - Ankara

Altındağ Belediyesi altın değerinde bir yatırımı daha hayata geçirdi. Altınköy Açık Hava Müzesi içerisinde açılan “At Çiftliği” büyük beğeni topladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağ Belediyesi altın değerinde bir yatırımı daha hayata geçirdi. Altınköy Açık Hava Müzesi içerisinde açılan “ At Çiftliği” büyük beğeni topladı.

Altınköy’deki At Çiftliği açıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi içerisine açılan at çiftliğinin, çok özel bir yatırım olduğunu söyledi. Başkan Balcı “Altındağlı vatandaşlarımızı atlarla tanıştırmak, çocuklarımıza atları sevdirmek, hem spor hem de hobi olarak atlarla yakından ilgilenilmesini sağlamak için bu tesisi hizmete açtık. Çiftlik açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü.” dedi.

MİNİK PONYLER ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Başkan Balcı, Altınköy Açık Hava Müzesi bünyesinde inşa edilen At Çiftliği hakkında şu bilgileri verdi:

“Çiftlik, Altınköy'ün konseptine uygun biçimde ahşap olarak tasarlandı. Tesiste bulunan 10 ahırda, şu anda 2 tanesi pony olarak adlandırılan küçük at olmak üzere, toplam 8 atımız bulunuyor. Çiftliğin bulunduğu bölgeye de, aynen Altınköy Açık Hava Müzesi'nde olduğu gibi çivi çakılmadan yapılan, geleneksel ahşap konaklar da yerleştirdik. Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları da tamamlandı. Ahşap konaklar aynı Altnköy’ün diğer taraflarında bulunan konaklardaki gibi, kahvaltı yapılabilecek, keyifle, ailecek yemek yenebilecek restoranlar olarak hizmet vermeye başladı. Aileler çocuklarıyla buraya gelip, hem kahvaltı yapabilir hem de çocuklarına at binme deneyimi yaşatabilirler. Ailenin her bireyinin keyifle zaman geçirebileceği çok özel bir yer…”

JOKEY GÖZETİMİNDE BİNİŞ KEYFİ

At çiftliğinde uzman eğitmenler eşliğinde biniş keyfi yaşanabileceğini söyleyen Başkan Balcı “Her yaştan vatandaşlarımız burada biniş deneyimi yaşayabilirler. At binmek çok faydalı bir spor olmasının yanı sıra, tarihimiz açısından da önemli bir gelenek… Ata binmek bizim ata sporumuz… Atlarla tarihimiz kadar eski olan birlikteliğimizi, kültürümüzü burada sürdürmek istiyoruz. İnsanı fiziken ve ruhen tedavi eden bu spor ile bütün Ankaralıların tanışmasını diliyoruz.” dedi.

BİNİCİLİK DERSLERİ DE BAŞLAYACAK

Çok yakında profesyonel biniş eğitimi için kursların da başlayacağını söyleyen Başkan Balcı, tüm Ankaralıları keyifle vakit geçirmek için Altınköy Açık Hava Müzesi at çiftliğine davet etti. Başkan Balcı “Tüm Ankaralıların, Altındağlı kardeşlerimin keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk. Herkesi, özellikle de çocukları bu tesisi görmeye, burada atlarla daha yakından vakit geçirmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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02 Tem 2020 - 09:30 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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