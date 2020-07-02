Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Tem 2020 - 12:27- Gündem G: 02 Tem 2020 - 12:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan Katar'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrasında yaklaşık 4 ay sonra ilk yurt dışı ziyaretini Katar’a yaptı.
Video için play'e tıklayın

Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılacak görüşmelerde, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

02 Tem 2020 - 12:27 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
10 yıl önce bugün neler oldu - 1 Temmuz 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 1 Temmuz 2020
RTÜK, Tele 1 Ve Halk Tv’ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi mask
RTÜK, Tele 1 Ve Halk Tv’ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
İletişim Başkanı Altun’dan sosyal medya açıklaması mask
İletişim Başkanı Altun’dan sosyal medya açıklaması
Ekipler alarma geçti! Testi pozitif çıkan yolcu... mask
Ekipler alarma geçti! Testi pozitif çıkan yolcu...
YTB memleket yoluna çıkan vatandaşları Sırbistan’da karşılıyor mask
YTB memleket yoluna çıkan vatandaşları Sırbistan’da karşılıyor
Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasına rağmen İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler mask
Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasına rağmen İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına Ankara'da devam edildi mask
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına Ankara'da devam edildi
Ankara'nın akvaryum dalgıcının sudaki çalışması ziyaretçilerden ilgi görüyor mask
Ankara'nın akvaryum dalgıcının sudaki çalışması ziyaretçilerden ilgi görüyor
Ayder Yaylası aslına dönüyor mask
Ayder Yaylası aslına dönüyor
Ayasofya’da karar bekleniyor - Video Haber mask
Ayasofya’da karar bekleniyor - Video Haber
Dehşet anları: Arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! - Video Haber mask
Dehşet anları: Arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! - Video Haber
On binlerce kadının saçı Kapadokya'daki "Saç Müzesi"nde sergileniyor - Video Haber mask
On binlerce kadının saçı Kapadokya'daki "Saç Müzesi"nde sergileniyor - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL