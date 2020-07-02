Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan Katar'a hareket etti

Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Katar’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havaalanı’ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında yapılacak görüşmelerde, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.