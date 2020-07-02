Baldızını bıçaklayarak öldürmüştü! Cezası Belli Oldu.. Ağırlaştırılmış...

Antalya'da Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Karakaş, yeni tip koronovirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil oldu. Taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.
Karar öncesi söz verilen Karakaş, baldızını öldürme niyetinin olmadığını, olayın anlık geliştiğini öne sürdü.
Eşinin ve baldızının daha önce kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden Karakaş, "Beni sürekli aşağılıyorlardı. Keşke bu olay yaşanmasıydı. Kötü bir insan değilim. Tahrik edildim. Anlık gelişti olaylar, kesinlikle tasarlama yok." dedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak insan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Teomanpaşa Mahallesi'nde 28 Eylül 2019'da Ercan Karakaş ile baldızı Rajae Ait Lhaj arasında tartışma çıkmıştı. Karakaş, evden kaçan baldızını Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.