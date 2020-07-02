SON DAKİKA HABER: Ankara Valiliği gösteri ve yürüyüşlere kısıtlama getirdi

Ankara'da toplantı, yürüyüş ve gösterilere yasak getirildi. Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.Ankara şehrinde Sağlık bakanlığının verilerine göre son günlerde corona virüs vaka sayısında artış yaşandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır."