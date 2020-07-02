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02 Tem 2020 - 14:36- Gündem G: 02 Tem 2020 - 14:37

KVKK, TikTok hakkında inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurul, fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

02 Tem 2020 - 14:36 AA Ankara- Gündem

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