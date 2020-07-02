Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Tem 2020 - 16:31- Gündem G: 02 Tem 2020 - 16:32

Muharrem İnce’nin kardeşine kötü haber

CHP’li Muharrem İnce’nin kardeşi Hüseyin İnce, Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından açılan hakaret davasında 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası ertelenmezken, Hüseyin İnce’nin İl Genel Meclis Üyeliği de düştü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından 2016 yılında CHP’li Muharrem İnce’nin kardeşi Hüseyin İnce’ye yönelik açılan hakaret davası sonuçlandı. Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 4 yıldır süren davada Vefa Salman, hakkında hakaret içeren sözleri sosyal medya üzerinden paylaşan İnce’nin cezalandırılmasını istemişti. Yapılan yargılamada her iki tarafın da ifadelerine başvuran ve sosyal medyada yapılan paylaşımları da göz önünde tutan mahkeme heyeti karar verdi.

Mahkeme Hüseyin İnce’nin TCK’nın 125/1-3A maddesi gereğince 1 yıl, TCK’nın 43/1. Maddesi gereğince 1 yıl 5 ay 15 gün ve TCK’nın 62/1. Maddesi gereğince 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme cezanın TCK’nın 51/1. Maddesi gereğince ertelenmesine de yer olmadığına vurgu yaptı. Buna göre CHP’li Muharrem İnce’nin kardeşi Hüseyin İnce’nin hapis cezası kesinleşmiş oldu. Halen CHP’den Yalova İl Genel Meclisi üyesi olan İnce’nin meclis üyeliği de kesinleşen bu karar sonrasında düşmüş oldu.

02 Tem 2020 - 16:31 İHA Yalova- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Günün özeti - 1 Temmuz 2020 mask
Günün özeti - 1 Temmuz 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur’u kabul etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görme engelli hafız Ravzanur’u kabul etti
10 yıl önce bugün neler oldu - 1 Temmuz 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 1 Temmuz 2020
RTÜK, Tele 1 Ve Halk Tv’ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi mask
RTÜK, Tele 1 Ve Halk Tv’ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
İletişim Başkanı Altun’dan sosyal medya açıklaması mask
İletişim Başkanı Altun’dan sosyal medya açıklaması
Ekipler alarma geçti! Testi pozitif çıkan yolcu... mask
Ekipler alarma geçti! Testi pozitif çıkan yolcu...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...'' mask
Kayıp İkra Nur'un babası konuştu: ''Bu kadar aramadan sonra bulunamaması...''
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu mask
Sevindirici haber geldi! Zihinsel engeli kayıp genç bulundu

GALERİ

Kan Donduran Olay! Bira Şişelerini Kırıp Birbirlerine Sapladılar! - Video Haber mask
Kan Donduran Olay! Bira Şişelerini Kırıp Birbirlerine Sapladılar! - Video Haber
Tunceli’de 2 köy karantinaya alındı! Her iki köyde yaşayan vatandaşlar... - Video Haber mask
Tunceli’de 2 köy karantinaya alındı! Her iki köyde yaşayan vatandaşlar... - Video Haber
Araç seyir halindeyken yol çöktü! O anlar güvenlik kamelarına yansıdı - Video Haber mask
Araç seyir halindeyken yol çöktü! O anlar güvenlik kamelarına yansıdı - Video Haber
İş yerine pompalı tüfekle saldırı! - Video Haber mask
İş yerine pompalı tüfekle saldırı! - Video Haber
Tandır yapıp satarak geçimlerini sağlıyorlar mask
Tandır yapıp satarak geçimlerini sağlıyorlar
"Karanlık kanyon"un serin sularındaki kano yarışları nefes kesti - Video Haber mask
"Karanlık kanyon"un serin sularındaki kano yarışları nefes kesti - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL