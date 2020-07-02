Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 167 olduğunu açıkladı. Bugün 49 bin 714 test yapılırken, bin 186 yeni vaka tanısı konuldu, bin 543 kişi ise iyileşti.

Son 24 saatte, 1186 kişiye Kovid tanısı konuldu, 1543 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965 oldu.

Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde

Bakan Koca: " Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa."