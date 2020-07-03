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03 Tem 2020 - 10:05- Gündem G: 03 Tem 2020 - 10:06

ATO Başkanı Baran İletti, ODTÜ Rektörü Çözdü

Baran, “Ülkemizin içinden geçtiği pandemi sürecinde üyelerimizin sorunlarına duyarlı davranarak çözüm üreten ODTÜ Rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversite ve reel sektör dayanışmasına en güzel örnek teşkil edecek sonuca ulaştık. ” dedi.

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası ( ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’e, ODTÜ Kampüsü içinde faaliyet gösteren ATO üyesi işletmelerin pandemi sürecinde yaşadığı sorunları çözüme kavuşturması nedeniyle teşekkür etti. Baran, “Ülkemizin içinden geçtiği pandemi sürecinde üyelerimizin sorunlarına duyarlı davranarak çözüm üreten ODTÜ Rektörümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversite ve reel sektör dayanışmasına en güzel örnek teşkil edecek sonuca ulaştık. ” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak ODTÜ Rektörü Kök’e teşekkür etti. ATO’nun 48 No’lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi’ne kayıtlı olarak ODTÜ Kampüsü içinde faaliyet gösteren ATO üyesi ticari işletmeleri geçtiğimiz hafta ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini hatırlatan Baran, ardından ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ü ziyaret edip, işletmelerin sorunlarını ve çözüm önerilerini aktırdığını kaydetti.

Aradan geçen kısa sürede Rektör Kök’ün talimatıyla tarafların bir araya geldiğini ve sorunların çoğuna çözüm üretildiğini kaydeden Baran, “İçinde bulunduğumuz süreçte en çok desteğe ihtiyacı olan işletmeler yeme içme işiyle iştigal eden işletmeler. Bunların arasında kantin işletmecileri de var. Üniversitelerin kapalı olması nedeniyle faaliyetlerine ara veren işletmeler devam eden sorunların baskısını da hissediyordu. Çözüm için harekete geçtik ve üniversite ve reel sektör dayanışmasına en güzel örnek teşkil edecek sonuca ulaştık. ODTÜ Rektörü Sayın Kök’e yapıcı yaklaşımı için teşekkür ediyoruz” dedi.

-ODTÜ REKTÖRÜ KÖK’ÜN TALİMATIYLA GERÇEKLEŞEN ÇÖZÜMLER-

ODTÜ Rektörü Kök’ün talimatıyla iki tarafın karşılıklı çalıştığı sorunlara üretilen çözümler şöyle:

1.   Sözleşmelerin yıllık değil 3 yıllık süreyle bir yapılması karara bağlandı.

2.   Pandemi süreci içerisinde yenilenen kira sözleşmelerinde geriye dönük borçların ödenme zorunluluğu kaldırıldı.

3.   İşletmelerin ödediği ısınma bedellerinin tekrar gözden geçirilmesi kabul edildi.

4.   ODTÜ çarşısı içerisinde yer alan işletmelerden pandemi süreci boyunca aidat alınmaması kararlaştırıldı.

5.   Kampüs içerisinde yer alan işletmelerin sağlık ya da diğer nedenlerle ayrılmak istemeleri halinde, gerekçelerini belgelemeleri durumunda ODTÜ yönetiminin de onaylayacağı bir kişiye devir hakkının yolu açıldı.

6.   Kampüs içerisinde yapılan paket servisler için gece 02.00’a kadar verilen izin, saat 23.00’e çekildi.

7.   İşletmelerden ODTÜ Kampüsüne giriş kartı için alınan ücret indirildi

8.   Rektörlük tarafından yılda bir kez belirlenen fiyat listelerinin dönem başlarında olmak üzere yılda iki kez güncellenmesi kabul edildi.

-SIRADA DİĞER ÜNİVERSİTELER VAR-

ATO Başkanı Baran, ODTÜ Rektörünün örnek biçimde çözüm ürettiği kantin işletmecilerine ilişkin sorunların diğer üniversitelerde devam ettiğini söyledi.

Türkiye genelinde bütün üniversitelerde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin kantin işletmecisi için sorunun devam ettiğini kaydeden Baran, “Üniversitelerimiz İçişleri Bakanlığı ve YÖK’ün kararıyla kapatıldı. Hala da açılmış değil. Açık olmayan üniversitelerde de kantinlerin iş yapabilmesi mümkün değil. Tüm Türkiye’yi ilgilendiren bu sorunun çözümü için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Sayın Tugan Büyükuzun’u ziyaret etmek istiyoruz” dedi.

03 Tem 2020 - 10:05 - Gündem

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