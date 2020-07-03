10 yıl önce bugün neler oldu? - 3 Temmuz 2020

MHP LİDERİ BAHÇELİ MALATYA’DA

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Malatya ziyaretİ programına MHP Darende İlçe teşkilatını ziyaret ederek başladı.

Bahçeli, Türkiye’de etnik milliyetçiliğin derinleştiğini bildirdi.

KILIÇDAROĞLU NİKÂH ŞAHİTLİĞİ YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Giresun mitinginde vatandaşlara hitap etmesinin ardından CHP Milletvekili Eşref Karaibrahim’in kızı Buket Karaibrahim’in düğününe katılarak nikâh şahitliği yaptı.

HELİKOPTER MİNİK MUSTAFA İÇİN HAVALANDI

Zonguldak’ta kaynar suya düşmesi sonucu vücudunun yüzde 40’ı yanan 1 yaşındaki Mustafa Çuhalı, helikopterle İstanbul’a götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunan minik Mustafa helikopterde bulunan sedyeye yüzüstü yatırıldı. Yer bulunmaması nedeniyle helikoptere alınmayan anne Hülya Çuhalı, göz yaşlarına hakim olamadı. Helikopterin havalanmasının ardından da ailesi de karayolu ile İstanbul çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Yanık Merkezi’ne hareket etti.

EMİN KUL VAPURU YENİDEN HİZMETE ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İDO’nun tamamen yenilenen Emin Kul Vapuru, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından hizmete alındı. Şehir Hatları’ndan devralınarak İstanbullulara 40 yıl daha hizmet verecek şekilde yenilenen vapurlar için toplam 6.5 milyon TL harcandığı bildirildi.