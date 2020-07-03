Azim ve gayret engel tanımaz! Görme engelli Havva'nın başarı öyküsü...

Keçiören Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından her hafta Perşembe günü yayınlanan “Keçiören’in Yıldızları” isimli programın bu haftaki konuğu, koruyucu aile yanında büyüyen görme engelli milli atlet Havva Elmalı oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Havva gerek hayat hikâyesiyle gerekse atletizmde kazandığı başarılarla hiçbir engelin azim ve gayret karşısında engel teşkil edemeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. Havva gibi pusulası başarı olan gençlerimize bilim, sanat ve spor alanlarında, ulusal ve uluslararası başarı gösterebilmeleri için birer nefer olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Keçiören’in Yıldızları programı, bir çocuk yuvasında gönüllü olarak çalışan Selma Engin’in, milli atlet Havva Elmalı için koruyucu aile olmaya karar vermesiyle başlayan başarı öyküsünü ele aldı. Görme engelli milli atlet Havva Elmalı, görme engelli milli yüzücü Fatma Tülay Hayran ve Görme Engelliler Atletizm Milli Antrenörü Hasan Deniz Kalaycı’nın katıldığı programda yıldı sporcuların başarı öyküleri anlatıldı. Programda en dikkat çeken başarı hikayesi ise Havva Elmalı’nın anlattıklarıyla tüm gençlere örnek niteliğindeydi.

ÖNCE TÜRKİYE SORA DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Havva henüz dört yaşındayken ona koruyucu aile olmaya karar veren Selma Engin ve ailesi, Havva’nın bir spor branşıyla ilgilenmesi gerektiğine uzmanlar eşliğinde karar verince milli sporcu için atletizmin uygun olduğu konusunda fikir birliğine varılır. Bu süreçten sonra da Havva’nın azim ve gayreti önce Türkiye şampiyonluğu başarısını daha sonra da Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası T11 kategorisi 800 metre yarışında 2.44'lük, 1500 metre yarışında 5.29'luk derecesiyle iki altın madalyayı Türkiye’ye kazandırır.

HEDEF, 2024 PARİS PARALİMPİK OLİMPİYATLARINA KATILMAK

Programda ailesinin ve antrenörünün başarılı olmasında büyük payı bulunduğunu dile getiren Elmalı, çok çalıştıklarını ve bundan sonraki müsabakalarda da emeklerinin karşılığını almayı istediklerini belirtti. Elmalı, "İsviçre'deki IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonasında U17'de rekor kırdım. Görme engellilerde üç madalyayla dönen ilk ben oldum. Yurt dışında ülkemizi temsil etmek, İstiklal Marşını okutmak çok güzel bir duygu. Şimdi de 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

ÖRNEK ANNE

Anne Selma Engin ise dört yaşından itibaren Havva’ya koruyucu ailelik yapmaya karar verdiklerini söyleyerek, “O günden bu yana Havva ile hiç ayrılmadık. Bir gün haberlerde görme engelli bir çocuğun dünya şampiyonu olduğunu gördüm. O gün bir şey yapmam gerektiğini anladım. Ar5dından da Havva spora başladı. Başladıktan 3 ay sonra yarışma vardı orada birinci oldu. Bu durum bizi motive etti. Emeklerimizin karşılığını aldık. Havva'nın kendine öz güveni geldi, engelli çocuklara da örnek oldu” ifadelerini kullandı.