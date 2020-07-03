Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Tem 2020 - 12:09- Hukuk G: 03 Tem 2020 - 12:10

Ankara'da baro başkanlarının TBMM Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor

TBMM Adalet Komisyonunda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının, Meclisin Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor.
mask

TBMM Adalet Komisyonunda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılmak isteyen bazı baro başkanlarının, Meclisin Çankaya kapısındaki bekleyişleri sürüyor.

Meclisin Çankaya Kapısı girişine dün akşam saatlerinde gelen baro başkanları beklemeye devam ederken yeni gelen baro başkanlarının yaya olarak geçişlerine izin verilmedi.

Bunun üzerine bazı CHP'li milletvekilleri ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı.İçeri alınmayan baro başkanları, CHP'li vekillerin araçlarına binerek polis kontrol noktasını geçti. Baro başkanlarının bekleyişlerini sürdüreceği öğrenildi.

03 Tem 2020 - 12:09 AA Ankara- Hukuk

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Baldızını bıçaklayarak öldürmüştü! Cezası Belli Oldu.. Ağırlaştırılmış... mask
Baldızını bıçaklayarak öldürmüştü! Cezası Belli Oldu.. Ağırlaştırılmış...
Ankara, İstanbul ve İzmir barolarını etkileyen Çoklu Baro teklifi Meclis'te mask
Ankara, İstanbul ve İzmir barolarını etkileyen Çoklu Baro teklifi Meclis'te
Türk Hukuk Enstitüsü'nün Avukatlık Yasası ve Baro Seçimleri ile ilgili Açıklaması mask
Türk Hukuk Enstitüsü'nün Avukatlık Yasası ve Baro Seçimleri ile ilgili Açıklaması
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor... mask
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor...
Karşılıksız çek cezasına yeni düzenleme TBMM'de kabul edildi! Ankara mask
Karşılıksız çek cezasına yeni düzenleme TBMM'de kabul edildi! Ankara
Sayıştay’ın üyeleri belli oldu - Ankara mask
Sayıştay’ın üyeleri belli oldu - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde mask
Yeni Vaka sayısı açıklandı! Ankara En Çok vaka olan 5 il içerisinde
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek... mask
Korkunç Cinayet! Birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek...
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi mask
Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi mask
Ankara’daki büyükelçiler salgın sonrası küresel sistemi değerlendirdi
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti mask
Sevenleri Yasta! Ünlü şarkıcı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor" mask
Bakan Soylu açıkladı: "Emniyet ve jandarmada yeni bir dönem başlıyor"

GALERİ

Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı mask
Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber mask
Yaralı sayısı 50’ye ulaştı! AFAD tarafından açıklama yapıldı... - Video Haber
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber mask
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber mask
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber mask
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber mask
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL