Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya’nın Hendek ilçesinde Türkiye’nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Haberi üzüntü içinde aldıklarını ifade eden Selçuk, "Havai fişek fabrikasında meydana gelen elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Geçmiş olsun" dedi.
03 Tem 2020 - 16:07- Gündem
Bakan Selçuk. "Elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Havai fişek fabrikasında meydana gelen elim kazanın haberini derin bir üzüntüyle aldık" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.