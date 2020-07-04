Türkiye Sırbistan’a bir kez daha yardım eli uzatıyor

Sağlık Bakanlığı’nca, hazırlanan yardım malzemeleri bir kez daha Sırbıstan’a gönderiliyor. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine 5’li Balkan ülkelerinden Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya yardım malzemeleri gönderilmişti. Son hazırlanan yardım paketleri, sabah saatlerinde Ankara Etimesgut’daki 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan TSK’ya ait A-400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, tıbbı maske, tulum, eldiven, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve solunum cihazı gibi önemli sağlık ekipmanları içeriyor.