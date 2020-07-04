Sağlık Bakanlığı’nca, hazırlanan yardım malzemeleri bir kez daha Sırbıstan’a gönderiliyor. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine 5’li Balkan ülkelerinden Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya yardım malzemeleri gönderilmişti. Son hazırlanan yardım paketleri, sabah saatlerinde Ankara Etimesgut’daki 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan TSK’ya ait A-400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, tıbbı maske, tulum, eldiven, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve solunum cihazı gibi önemli sağlık ekipmanları içeriyor.
04 Tem 2020 - 10:09- Gündem Güncelleme: 04 Tem 2020 - 11:32
Türkiye Sırbistan’a bir kez daha yardım eli uzatıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini Sırbistan’a ulaştıracak TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.