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04 Tem 2020 - 10:09- Gündem G: 04 Tem 2020 - 11:32

Türkiye Sırbistan’a bir kez daha yardım eli uzatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerini Sırbistan’a ulaştıracak TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti.
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Sağlık Bakanlığı’nca, hazırlanan yardım malzemeleri bir kez daha Sırbıstan’a gönderiliyor. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine 5’li Balkan ülkelerinden Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Kosova’ya yardım malzemeleri gönderilmişti. Son hazırlanan yardım paketleri, sabah saatlerinde Ankara Etimesgut’daki 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’ndan TSK’ya ait A-400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi. Kovid-19 salgınına karşı tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, tıbbı maske, tulum, eldiven, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik ve solunum cihazı gibi önemli sağlık ekipmanları içeriyor.

04 Tem 2020 - 10:09 İHA Ankara- Gündem

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