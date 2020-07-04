Çiğdem yüzme havuzu açılış için gün sayıyor - Ankara

Çankaya Belediyesinin Çiğdem Mahallesinde inşa ettiği yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun çalışmaları hızla devam ediyor. Bu yıl yaz aylarında yapımı tamamlanacak spor tesisinin Eylül ayında hizmete açılması planlanıyor.
Türkiye’nin yeni normale dönmesiyle birlikte yapı çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesinde inşa ettiği yüzme havuzunda çalışmalarına hız verdi. Çankaya Belediyesi, Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Çiğdem Mahallesinde yapımını sürdürdüğü yüzme havuzunu yaz aylarında tamamlamayı planlıyor.
Çiğdem Mahallesinde yapımı süren yüzme havuzu yarı olimpik standartlarda hizmet verecek. Bu yıl yaz aylarında yapımı tamamlanarak Eylül ayında Çankayalılara hizmet vermeye başlaması planlanan havuzun içerisinde 25 metre uzunluğunda ve altı kulvardan oluşan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ile 15 metrekarelik rehabilite-eğlence havuzunun bulunacağı tesiste ayrıca vatandaşlar için yoga, pilates, aerobik ve step alanları da yer alacak.
MEB protokolü ile çocuklara yüzme eğitimi
Birlik Mahallesinde açılan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzuyla birlikte Çankayalıların yıllardır özlemini duyduğu bir ihtiyacı giderdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya’da ihtiyaç duyulan yüzme havuzunun ikincisini Çiğdem Mahallesinde yapıyoruz. İnşaatı tamamlanma noktası geldi. Eylül ayı ile birlikte hizmete açmayı planlıyoruz. Çankaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığımız protokol kapsamında çocuklarımız beden eğitimi derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapmaya başlamıştı. Çiğdem Yüzme Havuzu da hizmete açıldıktan sonra Çiğdem Mahallesi ve çevresinde eğitim gören çocuklarımız yeni havuzumuzdan yararlanacak” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.