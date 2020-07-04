Belediye Başkanının makam odasında dinleme cihazı bulundu!

İzmir'de, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir durumdan şüphelenen Duran, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi.
Odada arama yapan ekipler, makam masasının çekmecesinde dinleme cihazı buldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Tire Belediye Başkanı Duran, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Bizim kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Biz bu makamın kapılarını tüm halkımıza açtık. Belediyeyi kapalı kapılar ardından karar alınan durumdan Tire halkına hesap verir, adil, şeffaf bir hale getirdik. Çok şükür, kimseden hiçbir konuda, hiçbir şekilde çekincemiz yok."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.