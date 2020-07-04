Belediye Meclis Toplantıları devam ediyor - Ankara

Etimesgut Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Belediye Başkanı Enver Demirel başkanlığında yapılıyor. Toplantılar koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye hizmet binasında yer alan meclis salonu yerine Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi Ömer Seyfettin Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Toplantılarda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami özen gösteriliyor. Toplantı öncesi salon ilaçlanarak dezenfekte ediliyor, salona girişte meclis üyesi ve görevli personelin ateşi ölçülüyor.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM

Meclis toplantısında konuşan Başkan Demirel, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Ankara'daki vaka artışına dikkat çekerek, "Tedbiri elden bırakmamalıyız. Yayımlanan genelgeler doğrultusunda alınan tedbirleri daha sıkı uygulamalıyız. Belediye olarak pandemi sürecinde yoğun bir gayret sergiliyoruz. Ekiplerimiz sahada birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Yeni normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarımızın ve işletmelerin kurallara uymaları noktasında denetimlerimiz devam ediyor. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza da bu yönüyle önemli görev ve sorumluluk düşüyor" dedi.

GÖNÜL OCAK'IN YERİNE FATMA SEVCAN EKER

Demirel geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Etimesgut Belediye Meclisi CHP üyesi Gönül Ocak'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve CHP camiasına başsağlığı dilerken, Gönül Ocak'tan boşalan meclis üyeliğine İlçe Seçim Kurulu kararıyla Fatma Sevcan Eker'in getirildiğini söyledi. Demirel Sevcan Eker'e başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.