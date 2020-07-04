MHP’de kritik toplantı başladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin başkanlığında başlayan 81 il başkanın yer aldığı toplantıda önemli konular görüşülecek. Toplantı korona virüs salgını nedeniyle basına kapalı şekilde sürüyor. Toplantı sonunda ise bir açıklama yapılması bekleniyor.
04 Tem 2020 - 15:07- Gündem
MHP’de il başkanları toplantısı başladı
Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) 81 ilin başkanlarının katıldığı toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli Liderliğinde genel merkez toplantı salonunda başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.