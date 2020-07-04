Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin’de bir lisede dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamadan sonra yaralanan öğretmenlere acil şifalar diledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaralı öğretmenlerin durumlarını yakından takip ettiğini bildiren Selçuk, "Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin ’Kimya Teknoloji Alanı’nda yaşanan patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum. Tedavi altındaki öğretmenlerimizin durumunu yakından takip ediyoruz. Duamız sağlıkla kavuşmak" ifadeleri kullandı.
04 Tem 2020 - 15:19- Gündem Güncelleme: 04 Tem 2020 - 15:35
Bakan Selçuk, "Patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.