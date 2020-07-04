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04 Tem 2020 - 15:19- Gündem G: 04 Tem 2020 - 15:35

Bakan Selçuk, "Patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum" dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin’de bir lisede dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamadan sonra yaralanan öğretmenlere acil şifalar diledi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaralı öğretmenlerin durumlarını yakından takip ettiğini bildiren Selçuk, "Mersin Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin ’Kimya Teknoloji Alanı’nda yaşanan patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum. Tedavi altındaki öğretmenlerimizin durumunu yakından takip ediyoruz. Duamız sağlıkla kavuşmak" ifadeleri kullandı.

04 Tem 2020 - 15:19 İHA Ankara- Gündem

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