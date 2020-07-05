Altındağ'dan Osmanlı yadigarına destek - Ankara

Altındağ Belediyesi Kovid-19 ile mücadele kapsamında, önemli bir dayanışmaya daha imza attı. Kovid-19 salgını nedeniyle, Osmanlı’nın Balkanlar'daki son sancağı olan, Sırbistan’ın Novi Pazar bölgesindeki soydaşlarımıza maske, dezenfektan ve engelliler için tekerlekli sandalye gönderildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Altındağ’da çok önemli işbirliklerine imza attıklarını, el ele vererek dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Bizim gönlümüz de sevgimiz de çok geniş... Gönül coğrafyamızın ulaştığı her yerdeyiz. Novi Pazar’daki soydaşlarımıza destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Onlara Altındağlı kadınlarımızın elleriyle diktiği maskeleri, dezenfektanları yolladık. Engelli kardeşlerimiz için tekerlekli sandalyeyi de unutmadık” dedi.

ALTINDAĞLI KADINLARIN EL EMEĞİ

Novi Pazar’a yola çıkan maskelerin Altındağlı kadınlar tarafından dikilen maskeler olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, “Pandemi sürecinin en başında, Altındağlı kadınlarımız elleriyle maske dikerek, altın değerinde bir destek vermişlerdi. Şimdi aynı desteği Balkanlardaki soydaşlarımız için verdiler. Altındağlı kadınlarımızın diktiği maskeler, Novi Pazar’a doğru yola çıktı. Kardeşlerimize biraz olsun destek olabildiysek, ne mutlu bize...” ifadelerini kullandı.