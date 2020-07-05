AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles’in 6-7 Temmuz 2020 tarihlerinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ziyarette, başta Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere Türkiye’nin ilişkilerini etkileyen bölgesel konular da görüşüleceği belirtildi.

(İHA)