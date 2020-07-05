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05 Tem 2020 - 18:57- Gündem

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Türkiye’ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 6-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye’ye gelecek. Ziyarette, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere Türkiye’nin ilişkilerini etkileyen bölgesel konuların da görüşüleceği aktarıldı.
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Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles’in 6-7 Temmuz 2020 tarihlerinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ziyarette, başta Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere Türkiye’nin ilişkilerini etkileyen bölgesel konular da görüşüleceği belirtildi.

(İHA)

05 Tem 2020 - 18:57 İHA Ankara- Gündem

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