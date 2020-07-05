Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles’in 6-7 Temmuz 2020 tarihlerinde Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin tüm veçheleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınacağı ziyarette, başta Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere Türkiye’nin ilişkilerini etkileyen bölgesel konular da görüşüleceği belirtildi.
05 Tem 2020 - 18:57- Gündem
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Türkiye’ye geliyor
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, 6-7 Temmuz tarihlerinde Türkiye’ye gelecek. Ziyarette, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye olmak üzere Türkiye’nin ilişkilerini etkileyen bölgesel konuların da görüşüleceği aktarıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.