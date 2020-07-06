10 yıl önce bugün neler oldu? - 6 Temmuz 2020

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU PROTESTO EDİLDİ
ABD Başkanı Barack Obama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Bu sırada Beyaz Saray’ın karşısında toplanan bir grup, Netanyahu’yu protesto etti. Filistin ablukasını protesto eden grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.
BALIKESİR VALİLİĞİNDE YANGIN PANİĞİ
Balıkesir Valiliği’nde yangın paniği yaşandı. Valilik binasının kazan dairesinde tamirat yapılırken akaryakıt atıkları tutuştu.
Aniden büyüyen alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.
ANTALYA’DA İNANILMAZ KURTULUŞ
Antalya’da 3 yaşındaki bir çocuk beşinci katta bulunan evlerinin balkonundan düştü.
Düşerken alt katta bulunan çanak antene takılan küçük çocuk yaralı kurtuldu.
PET SHOP’U KAPATIP TATİLE GİTTİ
Bursa’da bir pet shop sahibi, hayvanları dükkanda kendi hallerine bırakıp kepengi de kapattıktan sonra tatile gitti.
Aç ve havasız kalan hayvanlar telef oldu. Vatandaşlar işletme sahibine tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.