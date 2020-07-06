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06 Tem 2020 - 12:31- Belediyeler G: 06 Tem 2020 - 12:32

Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek genç çiftin mutluluğuna şahit oldu. Evlilik teklifini Gölbaşı’nda teknede yapmak isteyen genç doktorun hayali gerçek oldu.

Elif Duman
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek genç çiftin mutluluğuna şahit oldu. Evlilik teklifini Gölbaşı’nda teknede yapmak isteyen genç doktorun hayali gerçek oldu.

Corona virüs salgını sebebiyle evlilik teklifini erteleyen gencin sesini Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek duydu. Dr. Enes Berk Bişkiner evlilik teklifini hep teknede yapma hayali olduğunu ve pandemi sebebiyle bu hayalini ertelemek zorunda kaldığını söyleyerek “Hep Gölbaşı’nda teknede yapmayı planlamıştım. O büyük gün geldi fakat pandemi nedeniyle belediye yetkililerinden faaliyetlerine ara verdiklerini öğrendim. Konuyu Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’ten randevu alarak kendisine ilettim. Ramazan Başkanımız da sağlıkçı olmamız ve evlenme teklifini duyunca gerekli talimatları vererek hayalimizi gerçekleştirdi. Gölbaşı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi. Psikolog Ecrin Özerdem ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Mutluluğumuza imza attıkları için Gölbaşı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz”

''Gençlerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz''

Mutlu bir ana imza attıkları için duyduğu mutluluğu aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Genç çiftimiz evlilik yolunda ilk adımı attı. Bu mutlu anda bir nebzede olsa katkımız olduysa ne mutlu bize. Evlilik çok kutsal bir müessese. Allah çiftimizi bir ömür boyu mutlu etsin. İnşallah nikahlarına da şahitlik ederiz” ifadelerini kullandı.
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06 Tem 2020 - 12:31 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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