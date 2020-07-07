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07 Tem 2020 - 10:16- Gündem G: 07 Tem 2020 - 10:47

10 yıl önce bugün neler oldu? 7 Temmuz 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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ERGİN: AYM ANAYASAYI İHLAL ETTİ

Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliği paketinin HSYK ve Anayasa Mahkemesi’nin yapısına ilişkin maddelerini oy çokluğuyla kısmen iptal etti. Adalet Bakanı Sadullah Ergin yüksek mahkemenin anayasayı ihlal ettiğini söyledi.

CİNDORUK’TAN İLKER BAŞBUĞ’A ELEŞTİRİ

Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un emeklilik öncesinde konuşmasını eleştirdi. Mardin temasları sırasında konuyu değerlendiren Cindoruk, “Bizim geleneklerimizde böyle bir konuşma şekli yok” dedi.

BELEDİYE BİNASINDA YANGIN KORKUTTU

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde belediye binasında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangında hizmet binasının çatısı tamamen yandı.

SU BORUSU PATLADI, APARTMAN BOŞALTILDI

Bursa’da inşaat çalışması sırasında su borusu patlayınca üç katlı apartmanın temeli tamamen suyla doldu. Apartmanın boşaltılmasının ardından itfaiye ve Buski ekipleri iki saatlik çalışma sonunda suyu tahliye etti.

07 Tem 2020 - 10:16 İHA İstanbul- Gündem

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