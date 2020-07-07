Haberler Ankara Haberler Ankara
07 Tem 2020 - 10:51- Belediyeler G: 07 Tem 2020 - 11:06

Yenimahalle’de kurban çadır yerleri kura ile belirlendi - Ankara

Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapacak besiciler için Yakacık Kurban Satış Alanı’nda kullanılacak çadır yerlerini kura ile belirledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı yapacak besiciler için Yakacık Kurban Satış Alanı’nda kullanılacak çadır yerlerini kura ile belirledi.

Yenimahalle Zabıta Merkez Karakol Amirliği’nde, Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla Ankara 46. Noterliği tarafından yapılan çekilişle bu yıl Yakacık’ta 193’ü büyükbaş, 37’si küçükbaş olmak üzere toplam 230 çadır yeri belirlenmiş oldu. Buna göre Başkentte kurbanlarını kesecek olan vatandaşlar için 7 bini büyükbaş 7 bini küçükbaş olmak üzere 14 bin kurbanlık Yakacık’ta görücüye çıkacak.

Pazarlıklarda tokalaşmak yok

Kura çekimi öncesinde 230 besiciye pandemi dolayısıyla uyarılarda bulunan Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürü Necati Bayraktar “Alana kurbanlık hayvanların girişleri 08.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Gece alana hayvan girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Yaşını doldurmayan ve pasaportu olmayan kurbanlıklar alana alınmayacak. Her biriniz önce kendi sağlığınız sonra da alana gelecek vatandaşların sağlığı için çadırlarınızda yeteri kadar maske ve dezenfektan bulundurmak zorundasınız. Alışveriş esnasında ise lütfen mesafeyi koruyun. Kesinlikle pazarlık sırasında el tutuşmalar olmasın. Bu manzaraları bu yıl görmek istemiyor, sizlerden özellikle hassasiyet göstererek bizlere yardımcı olmanızı rica ediyoruz” dedi.

Çadırlar 11 Temmuz’da kuruluyor

Öte yandan; bu yıl 230 çadırın kurulacağı Yakacık’ta parsel çizimi ve numaralandırma işlemleri, alan düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmaları da tamamlandı. Çadırlar ise 11 Temmuz Cumartesi günü kurulmaya başlayacak.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kadınlar pandemi döneminde hem üretti hem kazandı - Ankara mask
Kadınlar pandemi döneminde hem üretti hem kazandı - Ankara
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelli vatandaşları yolda bırakmayan hizmet mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelli vatandaşları yolda bırakmayan hizmet
Sincan’a 50 adet voleybol, basketbol ve badminton sahası yapılıyor - Ankara mask
Sincan’a 50 adet voleybol, basketbol ve badminton sahası yapılıyor - Ankara
Çankaya’da antrenör eşliğinde spor - Ankara mask
Çankaya’da antrenör eşliğinde spor - Ankara
Gölbaşı’nda hijyen denetimleri arttırıldı - Ankara mask
Gölbaşı’nda hijyen denetimleri arttırıldı - Ankara
Başkan Altınok: “Kamu yararına şeffaf bir ihale yaptık'' mask
Başkan Altınok: “Kamu yararına şeffaf bir ihale yaptık''
Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Ankara mask
Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Ankara
Beypazarı Belediyesi, Yüzlerce Vatandaşın Yüzünü Güldürüyor - Ankara mask
Beypazarı Belediyesi, Yüzlerce Vatandaşın Yüzünü Güldürüyor - Ankara
Altındağ Belediyesi ilaçlama ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor mask
Altındağ Belediyesi ilaçlama ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor
Yeni Atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı - Ankara mask
Yeni Atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı - Ankara

07 Tem 2020 - 10:51 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan’a 50 adet voleybol, basketbol ve badminton sahası yapılıyor - Ankara mask
Sincan’a 50 adet voleybol, basketbol ve badminton sahası yapılıyor - Ankara
Çankaya’da antrenör eşliğinde spor - Ankara mask
Çankaya’da antrenör eşliğinde spor - Ankara
Gölbaşı’nda hijyen denetimleri arttırıldı - Ankara mask
Gölbaşı’nda hijyen denetimleri arttırıldı - Ankara
Başkan Altınok: “Kamu yararına şeffaf bir ihale yaptık'' mask
Başkan Altınok: “Kamu yararına şeffaf bir ihale yaptık''
Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Ankara mask
Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Ankara
Beypazarı Belediyesi, Yüzlerce Vatandaşın Yüzünü Güldürüyor - Ankara mask
Beypazarı Belediyesi, Yüzlerce Vatandaşın Yüzünü Güldürüyor - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı mask
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı

GALERİ

Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber mask
Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber mask
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber mask
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber
Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber mask
Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber
Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber mask
Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber
Görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında kadın sevgilisi tarafından... - Video Haber mask
Görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında kadın sevgilisi tarafından... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL