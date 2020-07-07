Haberler Ankara Haberler Ankara
07 Tem 2020 - 11:24- Belediyeler G: 07 Tem 2020 - 11:36

Başkan Altınok: “Kamu yararına şeffaf bir ihale yaptık''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyetin 100’üncü yılının sembolü vizyon projemiz Cumhuriyet Kulesi, Başkent’e sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük bir değer katarak Ankara’nın göz bebeği olacak.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi ihalesinin canlı yayın ortamında, şeffaf bir şekilde kamu yararı gözetilerek yapıldığını belirterek, “Cumhuriyetin 100’üncü yılının sembolü vizyon projemiz Cumhuriyet Kulesi, Başkent’e sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük bir değer katarak Ankara’nın göz bebeği olacak. 10 Nisan 2020 tarihinde yapılan Cumhuriyet Kulesi ihalesine 24 firma davet edilmiştir. Söz konusu ihale YouTube kanalımızda canlı olarak yayınlanmıştır. Projenin ihalesi MASKELİ bir şekilde değil ŞEFFAF bir şekilde gerçekleştirilerek en düşük rakamı veren firmaya ihale edilmiştir. Dünya genelinde ‘şehirlerin gerdanlıkları’ diye ifade edilen noktalar vardır ki, bu noktalar şehre gidildiğinde ve o şehrin tamamını gezme fırsatı bulunamadığında kuşbakışı seyir imkânı sunar. İşte Cumhuriyet Kulesi de Başkent’e bu hizmeti sunarak uluslararası bir marka haline gelecektir” dedi.

KULEDEN AYLIK 2 MİLYON TL KİRA GELİRİ

Altınok, aylık 2 milyon TL kira geliri getirmesi hedeflenen Cumhuriyet Kulesi’nin yapımına devam edilip edilmemesine ilişkin 25 Kasım 2017 tarihinde Keçiören’de 5 noktaya kurulan sandıklarla referandum yapıldığına da işaret ederek, “Kalaba Kent Meydanı Meydanı, Gazino, Esertepe, Sancaktepe ve Aşağı Eğlence bölgelerimizde sandıklar kurularak vatandaşlarımıza “Yıkılsın” ve “Yapılsın” seçenekleri sunuldu. Halk oylaması sonucunda ise Keçiörenlilerin yüzde 76'sı “Kule Yapılsın” yönünde oy kullandı” diye konuştu.

“CUMHURİYET KULESİ ULUSLARARASI BİR ESER”

Altınok, Cumhuriyet Kulesi’nin uluslararası misyonuna da değinerek şunları söyledi:

“Tarihe atılan bir imza olarak Cumhuriyet Kulesi, Paris’teki Eyfel Kulesi'nin müzesinde, “Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi” ibaresiyle yerini almış uluslararası bir eser görünümüne sahiptir. Ekonomik anlamda ise kısa sürede kendisini amorti edecek bir projedir. Kulemiz ile ilgili diğer bir husus ise bir ilçe belediyesinin kendi imkânlarıyla İLK DEFA böyle bir yatırım projesine imza atıyor olmasıdır. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor olduğundan Cumhuriyet Kulesi bu anlamda da sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Örneğin: Atakule, Vakıflar Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleri ile rahmetli Altınsoy ve Özal döneminde yapılabilmiştir.”

“PARAŞÜTLE ATLAMA NOKTASI YAPILACAK”

Cumhuriyet Kulesi’nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili bilgiler de veren Altınok şunları aktardı:

“İhale süreci sonlanmış olan kulemizin şu anda imar ve ruhsat işlemleri tamamlanmış olup yapımında hukuki herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kule, sadece bir tepeden ya da bir yükseklikten ibaret olmayıp içerisinde alışveriş merkezi, uluslararası sergilerin yapılacağı Türkiye’nin en modern sanat galerisi, cafe, restoran, 180’inci metrede seyir terası, uzay terası ve bilim merkezi, en üst katta ise bir nikâh salonunu barındırmaktadır.  Türkiye’de bir ilk olacak diğer yenilik ise kulemizde paraşütle atlama noktasının da yer alacak olmasıdır. Bu minvalde Cumhuriyet Kulemizde birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenlenebilecektir. Buradan hareketle, geniş kapsamlı faaliyetlerin yapılacağı etkinlik alanları ne Atakule’de ne de Çamlıca Kulesi’nde bulunmaktadır. Sonuç itibariyle Türkiye’ye ve Başkent’e kazandırılan bu muhteşem eser için eleştiri yöneltmekten ziyade bu eserin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamdaki kazanımlarına teşekkür etmek gerektiğini de belirtmekte fayda var. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Keçiören Belediyesinde rant ile zenginlik elde eden kimsenin olmadığını önemle belirtmek istiyorum. Beytülmalin her kuruşuna titizlikle sahip çıkıyoruz.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kadınlar pandemi döneminde hem üretti hem kazandı - Ankara mask
Kadınlar pandemi döneminde hem üretti hem kazandı - Ankara
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelli vatandaşları yolda bırakmayan hizmet mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelli vatandaşları yolda bırakmayan hizmet
Sincan’a 50 adet voleybol, basketbol ve badminton sahası yapılıyor - Ankara mask
Sincan’a 50 adet voleybol, basketbol ve badminton sahası yapılıyor - Ankara
Çankaya’da antrenör eşliğinde spor - Ankara mask
Çankaya’da antrenör eşliğinde spor - Ankara
Gölbaşı’nda hijyen denetimleri arttırıldı - Ankara mask
Gölbaşı’nda hijyen denetimleri arttırıldı - Ankara
Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Ankara mask
Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Ankara
Beypazarı Belediyesi, Yüzlerce Vatandaşın Yüzünü Güldürüyor - Ankara mask
Beypazarı Belediyesi, Yüzlerce Vatandaşın Yüzünü Güldürüyor - Ankara
Yenimahalle’de kurban çadır yerleri kura ile belirlendi - Ankara mask
Yenimahalle’de kurban çadır yerleri kura ile belirlendi - Ankara
Altındağ Belediyesi ilaçlama ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor mask
Altındağ Belediyesi ilaçlama ekipleri, gece gündüz demeden çalışıyor
Yeni Atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı - Ankara mask
Yeni Atölye inşaatının çalışmaları tamamlandı - Ankara

07 Tem 2020 - 11:24 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan’a 50 adet voleybol, basketbol ve badminton sahası yapılıyor - Ankara mask
Sincan’a 50 adet voleybol, basketbol ve badminton sahası yapılıyor - Ankara
Çankaya’da antrenör eşliğinde spor - Ankara mask
Çankaya’da antrenör eşliğinde spor - Ankara
Gölbaşı’nda hijyen denetimleri arttırıldı - Ankara mask
Gölbaşı’nda hijyen denetimleri arttırıldı - Ankara
Başkan Altınok: “Kamu yararına şeffaf bir ihale yaptık'' mask
Başkan Altınok: “Kamu yararına şeffaf bir ihale yaptık''
Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Ankara mask
Pursaklar'da her mahalleye mini basketbol sahası - Ankara
Beypazarı Belediyesi, Yüzlerce Vatandaşın Yüzünü Güldürüyor - Ankara mask
Beypazarı Belediyesi, Yüzlerce Vatandaşın Yüzünü Güldürüyor - Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara mask
Tehlikeli uyarı! Vakaların azalma seyri yavaş - İşte Son 24 Saat Vaka Sayısı - Ankara
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı mask
Öğrencilerin nisan burs ve kredi ödemelerine başlandı

GALERİ

Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber mask
Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber mask
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber mask
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber
Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber mask
Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber
Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber mask
Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber
Görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında kadın sevgilisi tarafından... - Video Haber mask
Görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında kadın sevgilisi tarafından... - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL