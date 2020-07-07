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07 Tem 2020 - 12:03- Belediyeler G: 07 Tem 2020 - 12:11

Sincan’a 50 adet voleybol, basketbol ve badminton sahası yapılıyor - Ankara

Sincan Belediyesi gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırıyor. Gençlerin boş zamanlarını daha kaliteli ve keyifli geçirmeleri için yeni projeleri hayata geçiren Sincan Belediyesi, 50 adet çok amaçlı mini voleybol, basketbol ve badminton sahasının yapımına başladı.

Elif Duman
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Sincan Belediyesi gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırıyor. Gençlerin boş zamanlarını daha kaliteli ve keyifli geçirmeleri için yeni projeleri hayata geçiren Sincan Belediyesi, 50 adet çok amaçlı mini voleybol, basketbol ve badminton sahasının yapımına başladı. Sahaların 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Sincan Belediyesi ilçeye değer katacak projeleri bir bir hayata geçiriyor. Gençlere ve çocuklara yönelik her projenin destekçisi olan Sincan Belediyesi, ilçenin marka değerini yükseltecek yeni yatırımlarla göz dolduruyor.

İçerisinde sosyal ve kültürel aktivitelerin yer alacağı 5 adet gençlik merkezi hızla yükselirken, Sincan Belediyesi yeni projeler için kolları sıvadı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Sincan Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında ilçe geneline 50 adet çok amaçlı mini voleybol, basketbol ve badminton sahasının yapımına başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri inşaatların tamamlanması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Sahaların 2020 yılında tamamlanması ve gençlerin hizmetine sunulması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte gençler boş vakitlerini daha keyifli ve verimli geçirebilecek.

“Gençlere Yönelik Projelerin Yanındayız”

Gençlere ve çocuklara yönelik yatırımlara çok önem verdiklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimini olumlu yönde etkileyen, kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yardımcı olacak projelerin her zaman yanındayız. Bu kapsamda ilçemize 50 adet çok amaçlı mini voleybol, basketbol ve badminton sahası kazandırıyoruz. Çalışmalar başladı, inşallah bu sene içinde gençlerimizin hizmetine sunacağız.” açıklamasında bulundu.
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07 Tem 2020 - 12:03 Ankara/ Sincan- Belediyeler

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