Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelli vatandaşları yolda bırakmayan hizmet

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda hizmete sunduğu Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi ile engelli vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, her yaş ve meslek grubundaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü, Ankara’da yaşayan engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için ‘Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi’ni kurdu.

YÜZLERİ GÜLDÜREN HİZMET

Engelli bireylerin sosyal yaşama daha fazla dahil olmasını sağlamaya yönelik çalışmalara öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, akülü tekerlekli sandalye ve manuel tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların sandalyelerinin bakım ve onarımını ücretsiz olarak yapıyor.

Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğüne üye olan engelli vatandaşların garanti süresi sona ermiş akülü sandalyelerine ücretsiz akü, teker, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliği yapılıyor. Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, ‘(0312) 507 10 01’ telefon numarasını arayarak bu hizmetten yararlanabiliyor.

ENGELLİLERİN YANINDA BİR BÜYÜKŞEHİR

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını belirten Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, verilen hizmet hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarımız bir yandan devam ederken, Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi’ni de açmış bulunmaktayız. Engelli vatandaşlarımızın arızalanan ya da çalışmayan tekerlekli sandalyelerini evlerinde ya da atölyemizde ücretsiz olarak bakımdan geçiriyoruz.”

Engelli vatandaşlardan Alaattin Atak Büyükşehir Belediyesinden aldığı bu hizmetten duyduğu memnuniyeti, “Büyükşehir Belediyesinin tamir atölyesi açtığını duydum. Yetkilileri aramamdan kısa bir süre sonra evime gelip beni aldılar. Biz senelerce bunların zorluğunu çektik. Bu hizmeti gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.