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07 Tem 2020 - 17:12- Gündem

Diyanet’ten 2020 yılı hac erteleme ve ücret iadeleri ile ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adaylarının 2021 yılında haccı erteleme veya 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerini açıkladı. Hacı adaylarına vazgeçmeleri halinde ücret iadesinin tamamı, erteleyenlere ise bin riyal dışındaki tutar iade edilecek.
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ibadetine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle Suudi Arabistan’ın almış olduğu karara göre 2020 yılında hac ibadeti sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanlarla eda edilecek ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyecektir. Alınan bu karardan sonra 2020 yılında hac ibadetini yapmak için kayıtlarını yaptıran hacı adaylarının durumu Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca görüşülüp karara bağlandı. Buna göre 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip kayıt yaptıran hacı adaylarının Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB’a bağlı acenteler organizasyonunca alınan kayıtları 2021 yılına devredildi. 2020 yılında kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 yılına haccı erteleme veya 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçme tercihinde bulunabileceklerdir. 2021 yılına haccını ertelemek isteyenler, Suudi Arabistan’da yapılan muhtelif ön ödemeler, hacı adaylarına verilen/verilecek eser ve malzeme temini, eğitim ve bilgilendirme, sağlık vb. faaliyet/hizmetler gereği yapılan hazırlıklara ilişkin harcamaların karşılığı olarak 2021 yılı hac organizasyonu için belirlenecek ücretlerden mahsup edilmek üzere kişi başı biner Suudi Arabistan riyalı (SAR) hacı adayının kayıt yaptırdığı organizasyona (Diyanet İşleri Başkanlığı veya TÜRSAB’a bağlı acenteler) ait hesaplarda bloke edilecektir. 2021 yılında hacca gitmekten vazgeçenler; bu durumda olanlara ödemiş oldukları ücretlerin ise tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilecektir. Ücret iadeleri yapılan tercih sonunda alınacak ’Hac ücret iade belgesi’ ve T.C. kimlik numarası ibraz edilmek kaydı ile 13.07.2020 tarihinden itibaren Emlak Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat Bankası aracılığı ile yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri il/ilçe müftülüklerinden, www.hac.gov.tr adresindeki e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacaktır. 2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları müftülük veya acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun olarak doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecektir" denildi.

(İHA)

07 Tem 2020 - 17:12 İHA Ankara- Gündem

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