Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG terör örgütü, masum sivillere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık düşmanı teröristler Tel Abyad şehir merkezindeki bombalı saldırıyla 6 masum sivili katlederken 11 sivili de yaraladı” ifadelerini kullandı.
07 Tem 2020 - 22:33- Gündem Güncelleme: 07 Tem 2020 - 22:44
Tel Abyad’da terör saldırısı: 6 ölü
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad şehir merkezinde PKK/YPG terör örgütünün bombalı saldırı düzenlendiğini ve 6 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.