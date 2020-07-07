Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “ Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
07 Tem 2020 - 22:33- Gündem Güncelleme: 07 Tem 2020 - 22:44
MSB: “Türk-Rus 20’inci ortak devriyesi icra edildi”
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin icra edildiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.