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07 Tem 2020 - 22:33- Gündem G: 07 Tem 2020 - 22:44

MSB: “Türk-Rus 20’inci ortak devriyesi icra edildi”

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki M4 karayolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi’nin icra edildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “ Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde, İdlib’deki M4 karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

07 Tem 2020 - 22:33 İHA Ankara- Gündem

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