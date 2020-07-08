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08 Tem 2020 - 08:47- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Şentop’u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı olarak seçilen Mustafa Şentop’u telefon ile arayarak tebrik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de yapılan seçim sonrası yeniden Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop’u telefon ile arayarak tebrik etti.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

08 Tem 2020 - 08:47 İHA Ankara- Gündem

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