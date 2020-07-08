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08 Tem 2020 - 09:11- Gündem G: 08 Tem 2020 - 11:18

Ankara'nın Gündem Konu Başlıkları

Bugün Ankara'da yaşanacak toplantılar, siyaset konuları, ekonomi ve güncel haber başlıkları..
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam ilçesinde Çam Otel'de düzenlenecek "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılışına katılacak.

( Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

4- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, finansal yatırım araçlarının haziran ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASI

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van Gölü'ne 27 Haziran'da açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.

(Van) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Çanakkale) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 31. hafta mücadelesine, Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe-MKE Ankaragücü ve Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/Trabzon/18.30/İzmir/Antalya/21.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İlk yarıda 422 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ettik

- Deri ayakkabı sektörü, yıla yüzde 17,5'lik ihracat artışıyla başlamasının ardından ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle nisanda dip seviyeleri görse de ilk yarıda toplam 422 milyon dolarlık dış satıma ulaştı

- Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler sonucu ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 düşüş kaydeden deri ayakkabı ihracatı, haziranda hızla yükselişe geçerek toparlanma sinyali verdi

- Sektörün haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8 artarak 65,9 milyon dolar oldu

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanın psikolojisi bozuluyor"

- Karabük'te 18 yaşındaki kızıyla koronavirüse yakalanan ve hastanede 16 gün tedavi gören Ferhat Şanlı, kızıyla beraber yaşadıkları zorlu süreci anlattı

- Tedavi sürecinde 25 yıldır içtiği sigarayı bırakan Şanlı:

- "Hastaneye yattık. O süreçte insanın psikolojisi hemen bozuluyor. Bu süreçte insanların morali iyi olursa çok iyi olur"

- "Hastalık sigara içenleri sevmiyor. Baktım ki bu süreçte sigara beni gerçekten rahatsız ediyor. Hastanedeki üçüncü gün 'Ferhat bu sigara seni yolda bırakacak, en iyisi sen bu sigarayı bırak.' dedim. 40 yaşındayım. 15 yaşımdan beri günde en az bir paket sigara içiyordum. Hastanedeki üçüncü günde sigarayı kırdım ve attım"

(Orhan Kuzu/Karabük)

3- AB, spor faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını istedi

- AB Konseyi'nden Kovid-19 salgınının spordaki etkilerini azaltmak için destek çağrısı

- Konsey, salgının kısa, orta ve uzun vadede spor sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini ve spor sektörünün toparlanması için ortak çözüm önerileri belirledi

- Konsey kararından: "Spor sektörünü korumak, desteklemek ve sporun vatandaşların fiziksel ve zihinsel sağlığına gelişimine katkısını sağlamak için yerel, ulusal, bölgesel ve AB düzeyinde daha fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir"

- "Spor sektörünün faaliyetleri, ilgili tüm taraflar için güvenli ve emniyetli koşullarda devam etmelidir. Kovid-19'un yayılmasını önlemek için spor sektöründe uygulanan özel önlemlerin gevşemesi, potansiyel risklerin değerlendirilerek temkinli ve kademeli olarak ilerlemelidir"

- "İlgili AB kurumları, kendi yetkileri dahilinde hareket ederek, Kovid-19 salgınının spor sektörü üzerindeki etkisini azaltmak için gerekli desteği sağlamak için ulusal çabaları destekleyebilir"

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08 Tem 2020 - 09:11 AA Ankara- Gündem

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