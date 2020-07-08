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08 Tem 2020 - 09:18- Gündem

TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Veli Camisi’nde namaz kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen Mustafa Şentop, sabah namazını Ankara Valisi Vasip Şahin ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile birlikte Hacı Bayram Veli Camisi’nde kıldı.
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TBBM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camisi’nde kıldı. Meclis Başkanı Şentop’a, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı eşlik etti. Namaz çıkışında açıklamada bulunan Şentop, "Meclis başkanlığı seçimiyle beraber yeni başkanlık divanı da belirlendi. Milletimiz için hayırlı olsun" dedi.

(Muhammet Mücahit Dereli - Mehmet Kalay/İHA)

08 Tem 2020 - 09:18 İHA Ankara- Gündem

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