Başkan Demirel Türk Tarih Parkı'nda incelemelerde bulundu - Ankara

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, temmuz ayı olağan meclis toplantısının ardından meclis üyeleriyle birlikte Türk Tarih Parkı ve Müzesi inşaat alanına giderek çalışmaları yerinde denetledi.

Etimesgut Belediyesi tarafından Bağlıca Mahallesi'nde yaklaşık 55 bin metre kare alan üzerinde inşa edilen Türk Tarih parkı inşaat alanını meclis üyelerine gezdiren Demirel, proje hakkında bilgi verdi.

ERGENEKON'DAN GÜNÜMÜZE

Demirel, Türk Tarih Parkı'nda Ergenekon'dan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar tarihimizdeki dönüm noktalarını oluşturulan alanların yanı sıra heykel, rölyef, anıt ve tarihi vesikalarla anlatılacağını belirterek "Çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz, üniversitedeki değerli tarih hocalarımızdan, tarih enstitülerinden yararlanıyoruz. Doğru bilgi kaynaklarını referans alıyoruz. Projemizde Göktürk Devleti alanımız, 1453 Fetih Alanımız, 17 Büyük Türk Devletleri Alanımız, Büyük Türk Düşünürleri Alanımız, İslamiyet Dönemi Önemli Türk Büyükleri Alanımız, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk Büyükleri Alanlarımız ve Kurtuluş Savaşı Alanımız ve Çanakkale Savaşı Alanımız yer alıyor" dedi.

KAPALI MÜZE DE OLACAK

Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun Yaşar Zeynalov gibi dünyaca ünlü ressamların panoramik resimleri ile anlatıldığını ifade eden Demirel, açık hava müze alanının yanı sıra yaklaşık 7 bin metre karelik kapalı müzenin de hizmet vereceğini söyledi. Demirel, "Kapalı müzemizde 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane yer alıyor" diye konuştu. Meclis üyeleri alanda yapımı tamamlanan heykel, anıt ve rölyefleri yakından inceleyerek Başkan Demirel'e tebrik ettiler.