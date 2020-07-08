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08 Tem 2020 - 11:10- Belediyeler G: 08 Tem 2020 - 11:21

Pursaklar esnaf ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor! - Ankara

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği esnaf ziyaretlerine başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği esnaf ziyaretlerine başladı.

Bölge esnafıyla sosyal mesafeye uygun olarak yeniden bir araya gelerek, bereketli kazanç dileğinde bulunan Başkan Ertuğrul Çetin, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Yeni normalleşme sürecinde koronavirüs tedbirleri kapsamında salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla alınan uygulamaları da inceleyen Başkan Çetin, ilçede son günlerde vaka sayılarındaki artış nedeniyle esnaflara kurallara harfiyen uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaf ziyaretleri sırasında sosyal mesafe kurallarını sık sık hatırlatan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda dikkatli davranılması gerektiğini de dile getirdi.

‘‘Kurallara uyarak azami hassasiyetle çalışmalarımıza devam edelim’’

Vatandaşlarla yeniden bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Sosyal, kültürel ve hizmet belediyeciliğin sorumluluklarını yerine getirerek Pursaklar’ı daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizi birlikte yönetmek için hemşehrilerimizle istişareye büyük önem veriyoruz. Belediyemizce yürütülen hizmetleri, hayata geçireceğimiz projeleri anlatarak, vatandaşlarımızın ve esnafımızın önerilerini dinliyoruz. Hemşehrilerimizle bir araya gelmeye talep ve önerilerini dinlemeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Ayrıca, yaşadığımız koronavirüs süreciyle ilgili esnaf ve vatandaşlarımızdan bir ricam var. Lütfen Pandemi sürecinin devam ettiğini unutmadan, rehavete kapılmadan, kurallara uyma konusunda azami hassasiyetle çalışmalarımıza devam edelim. Son zamanlarda ilçede vaka sayılarında artış var. Mesafe, temizlik ve maske hayati önem taşıyor. Sevdiklerimiz için sosyal hayatımıza daha çok dikkat edelim. Tekrardan tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum’’ dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe esnafı da zor zamanlarda kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Çetin’e teşekkür etti.
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08 Tem 2020 - 11:10 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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