Haberler Ankara Haberler Ankara
08 Tem 2020 - 11:29- Gündem G: 08 Tem 2020 - 11:30

Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri başladı!

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.

Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz'da yapılacağı açıklanmıştı.

İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere bugün, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlardan T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara yarın, 6 ve 8 olanlara ise cuma günü ödemeleri yapılacak.

08 Tem 2020 - 11:29 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'nın Gündem Konu Başlıkları mask
Ankara'nın Gündem Konu Başlıkları
Tel Abyad’da terör saldırısı: 6 ölü mask
Tel Abyad’da terör saldırısı: 6 ölü
Prof. Dr. Haluk Özener'den korkutan açıklama! "Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var" mask
Prof. Dr. Haluk Özener'den korkutan açıklama! "Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var"
Çocuk Vizyon Belgesi ile çocuklar söz sahibi olacak mask
Çocuk Vizyon Belgesi ile çocuklar söz sahibi olacak
ATO Başkanı Baran, 15 yaşını doldurmuş çocukların çırak olarak çalıştırabileceğini söyledi mask
ATO Başkanı Baran, 15 yaşını doldurmuş çocukların çırak olarak çalıştırabileceğini söyledi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara mask
Koronavirüs sonrası başvurular azaldı - Ankara
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara mask
Korona engel olamadı! Genç doktorun hayali gerçek oldu... - Ankara
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il mask
Ankara Son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller Arasında! İşte Vaka sayısı ve ilk 5 il
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları mask
Ankara'ya Sevindirici Haber! Ankara dahil 5 ilde vaka sayısı yüzde 7 azaldı...İşte Son Koronavirüs Vaka Sayıları
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede... mask
Kan donduran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dede...
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak mask
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliği koordinasyonunda denetimleri sıklaştıracak

GALERİ

Sincan belediyesinden kavşak ve alt geçitlere sanatsal dokunuşlar mask
Sincan belediyesinden kavşak ve alt geçitlere sanatsal dokunuşlar
Beşiktaş taraftarı İsveçli Gregory Wrona: "Kara Kartal benim yaşama sevincim" mask
Beşiktaş taraftarı İsveçli Gregory Wrona: "Kara Kartal benim yaşama sevincim"
Mamak Belediyesinde Yeni Hedef Play-Off potasına girmek - Ankara mask
Mamak Belediyesinde Yeni Hedef Play-Off potasına girmek - Ankara
2 genç kız hayattan koparıldı! Kontrolden çıkan pikap... - Video Haber mask
2 genç kız hayattan koparıldı! Kontrolden çıkan pikap... - Video Haber
Yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı! Ekipler harekete geçti - Video Haber mask
Yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı! Ekipler harekete geçti - Video Haber
Yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı mask
Yağışla birlikte başlayan şimşekler gökyüzünü aydınlattı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL