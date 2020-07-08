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08 Tem 2020 - 11:36- Gündem G: 08 Tem 2020 - 11:37

Ardahan'da asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirildi!

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ardahan'da, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Son günlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere salgın tedbirleri ihlal edilerek uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlardaki vatandaşların sağlığının ve salgınla mücadeledeki başarının riske atıldığı vurgulandı.

Açıklamada, asker uğurlama törenlerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla birtakım kararlar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama ve benzeri etkinliklere hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, otogar, gar gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara ise askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri kişilerin katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine karar verilmiştir."

Açıklamada, ayrıca kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı belirtildi.

08 Tem 2020 - 11:36 AA Ardahan- Gündem

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